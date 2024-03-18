Советник Салливан: США будут действовать в реальности того, что Путин президент России

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан выступил на брифинге в Белом доме и завил о том, что Вашингтон принимает реальность, а она такова, что президентом Российской Федерации является Владимир Путин.
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