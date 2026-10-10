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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василенко о 0:5 с «Локо»: «Залетело пять, к сожалению, это тяжелый удар. Мы боролись за каждый мяч, не ожидали такого»

Главный тренер « Факела » Олег Василенко прокомментировал поражение от « Локомотива » (0:5) в матче Альфа-Банк РПЛ .

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