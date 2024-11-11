Фэнтези НХЛ: как взбодрить свою команду на этой неделе? Кого брать, чтобы подняться

Фэнтези НХЛ на Спортсе разгоняется вместе с сезоном – пора посмотреть на лучшие варианты для замен. «Виннипег» – каток с 14 победами в 15 матчах, хороши «Миннесота» и «Флорида», приятно удивляет «Вашингтон» Александра Овечкина.