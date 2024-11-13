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    Нижние Серьги. В сети есть интервью  после этого инцидента, снятое возле школы. На вывеске на школе видно город. Если...15-летнего инозем...

15-летнего иноземца, ударившего школьницу в грудь ради лайков, не собираются отстранять от занятий

15-летнего иноземца, ударившего школьницу в грудь ради лайков, не собираются отстранять от занятий

В Североуральске Свердловской области подросток-мигрант жестоко ударил школьницу ногой в грудь. Видео инцидента быстро разлетелось по интернету и вызвало широкий общественный резонанс.

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Комментарии
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Георгий Корнев
С разбега в прыжке, по-этому говорить , что не сильно смысла нет, в полёте силу удара не контролируешь. При этом она стояла облокотившись на подоконник поясницей. Удар пришёлся в грудь. Там ещё и позвоночнику досталась. При отклонении головы назад , девочка немного до стекла головой не достала. А то ещё могли быть порезы от осколков окна. Очень опасный и подлый удар человеку ничего не ожидающему. Правда место инцидента Нижние Серьги. Школьники в интервью говорят, что он постоянно ко всем придирался. Одна пятиклассница (это 12 лет) сказа, что он ей подзатыльник дал. А ему 15 лет. Так что директриса &quot;права&quot;, что оснований для его отстранения от занятий не видит.
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54 мин.
Георгий Корнев
Нижние Серьги. В сети есть интервью  после этого инцидента, снятое возле школы. На вывеске на школе видно город. Если один препутал город , это не значит. что данного инцидента небыло.
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40 мин.
Одиссей
мотивы директора понять несложно: она просто-напросто спасает свою задницу: ей же первой влетит за эти безобразия.  а вот с мигрантенышем, имхо, сложнее: не каждому придет в голову мыслЯ зарабатывать &quot;авторитет&quot; ТАКИМ образом. Ничего подобного не было ни в моей школе, ни у моих детей. Мигрантеныш не видел в девочке ни ДЕВОЧКУ (мы в своих пацанячьих разборках девчонок пальцем не трогали), ни вообще человека - он использовал ее как грушу для битья. Тут приходит в голову мысль, что в его глазах мы все вовсе не люди, и стоим вне его законов. А сам он, понятно, Господин, высшая раса, ему по определению дозволено все и за это ему ничего не будет. Т.е., имеет место расчеловечивание в глазах пацана всего нашего общества. А вот тут всплывает следующая мысль: откуда у пацана такие настроения? Дети, обычно ,копируют родителей. Вполне допускаю ,что в его семье, его мигрантском окружении царят именно такие взгляды на нас и нашу Родину. А это уже повод возбуждению статьи за разжигание межнациональной розни и последующими санкциями.
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22 мин.

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