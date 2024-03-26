Харьков обесточен! Атакованы новые объекты: разбор завалов и паника

Прилеты наших «Гераней» подтверждают местные тг-канала. Харьков остается без электричества последние четыре дня с тех пор, как российская армия нанесла массированные ответные удары по энергетическим объектам противника, что привело к прекращению поставок жизненно важных энергоносителей.