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МО РФ показало пуски крылатых ракет АПЛ в Баренцевом море и учение ТОФ на Камчатке

МО РФ показало пуски крылатых ракет АПЛ в Баренцевом море и учение ТОФ на Камчатке

Минобороны России опубликовало кадры пусков крылатых ракет с атомных подводных ракетных крейсеров "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота в акватории Баренцева моря Практическая ракетная стрельба выполнялась в соответствии с установленным оборонным ведомством планом боевой подготовки сил Северного флота.

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