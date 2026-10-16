Демократическая Республика Конго: 10 человек были убиты после того, как боевики Союзных демократических сил (АДС) атаковали горнодобывающие объекты Макимбилио, Биасико, Мангади и Макаманда в группе Бакахеку, территория Мамбаса, провинция Итури, в ночь с 15 на 16 октября.