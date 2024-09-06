Чехия и россияне: отказ от гражданства как новая реальность Ольга ВайленкоВ свете продолжающегося ухудшения отношений между Россией и странами Запада, власти Чехии приняли решение, которое может значительно усложнить жизнь россиянам, стремящимся получить чешское гражданство.
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