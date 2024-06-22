Израильские военные преступники: может ли МУС посадить их за решетку?

Eduard Если бы хотели прсадили,но МУС это не суд,а позорище и самозвпнцы!

epobedimski Странно.Израилю запрещают обороняться! Перевернули с ног на на голову. И все только потому,что евреи. Сколько ненависти! А настоящие террористы палестинцы! Историю пора выучить многими. С самого начала обстреривали,начинали войны,совершали террористические акты,убивали детей! А Израиль виноват! Удивительно. А Россия никого не убивает?