Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Израильские военные преступники: может ли МУС посадить их за решетку?

Израильские военные преступники: может ли МУС посадить их за решетку?

Смелое стремление МУС получить ордера на арест израильских лидеров, поддерживающих западные страны, может изменить международное правосудие.

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Комментарии
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Eduard
Если бы хотели прсадили,но МУС это не суд,а позорище и самозвпнцы!
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12 час.
epobedimski
Странно.Израилю запрещают обороняться! Перевернули с ног на на голову. И все только потому,что евреи. Сколько ненависти! А настоящие террористы палестинцы! Историю пора выучить многими. С самого начала обстреривали,начинали войны,совершали террористические акты,убивали детей!  А Израиль виноват! Удивительно. А Россия никого не убивает?
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12 час.
Людмила Фирстова
Вы это о чём здесь написали? Это Израиль белый и пушистый? Историю изучите, вы не знаете, что именно евреи выживают палестинцев и оккупируют, присваивают их земли! Россию зачем сюда приплели? Чтобы нагадить? А не пошли бы вы с нашего сайта вон! Провокаторы
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11 час.

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