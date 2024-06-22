Смелое стремление МУС получить ордера на арест израильских лидеров, поддерживающих западные страны, может изменить международное правосудие.
Израильские военные преступники: может ли МУС посадить их за решетку?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Если бы хотели прсадили,но МУС это не суд,а позорище и самозвпнцы!
Ответить
12 час.
epobedimski
Странно.Израилю запрещают обороняться! Перевернули с ног на на голову. И все только потому,что евреи. Сколько ненависти! А настоящие террористы палестинцы! Историю пора выучить многими. С самого начала обстреривали,начинали войны,совершали террористические акты,убивали детей! А Израиль виноват! Удивительно. А Россия никого не убивает?
Ответить
12 час.
Людмила Фирстова
Вы это о чём здесь написали? Это Израиль белый и пушистый? Историю изучите, вы не знаете, что именно евреи выживают палестинцев и оккупируют, присваивают их земли! Россию зачем сюда приплели? Чтобы нагадить? А не пошли бы вы с нашего сайта вон! Провокаторы
Ответить
11 час.
Свежие комментарии