В течение двух дней нам едва ли не в каждом новостном выпуске показывали обыкновенного украинца, старшего солдата 92-й штурмовой бригады ВСУ Евгения Фабрисенко.
Об украинском карателе
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Молись не молись - толку мало. Кастрюлеголовых необходимо приводить к нулю. Всех.
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13 час.
Н
Николай
Восстановить СК!!!
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12 час.
ВераВерная
Такие нелюди как Фабрисенко не должны жить. По любым законам - хоть военного времени, хоть обычным человеческим - он заслуживает исключительной меры - смертной казни!
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9 час.
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