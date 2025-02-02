Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Об украинском карателе

В  течение   двух  дней   нам   едва  ли не в  каждом  новостном  выпуске показывали  обыкновенного  украинца, старшего солдата 92-й штурмовой бригады ВСУ Евгения Фабрисенко.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Молись не молись - толку мало. Кастрюлеголовых необходимо приводить к нулю. Всех.
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13 час.
Н
Николай
Восстановить СК!!!
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12 час.
ВераВерная
Такие нелюди как Фабрисенко не должны жить. По любым законам - хоть военного времени, хоть обычным человеческим - он заслуживает исключительной меры - смертной казни!
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9 час.
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