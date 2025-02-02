Об украинском карателе

Молись не молись - толку мало. Кастрюлеголовых необходимо приводить к нулю. Всех.

ВераВерная

Такие нелюди как Фабрисенко не должны жить. По любым законам - хоть военного времени, хоть обычным человеческим - он заслуживает исключительной меры - смертной казни!