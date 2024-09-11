До винтика — художник показал, из чего состоят привычные нам вещи

Покопаться в устройстве вещей любят и взрослые, и дети. Хотите взглянуть, что находится внутри привычных нам вещей? Фотограф из Канады по имени Тодд Маклеллан сделал серию необычных снимков, на которых он запечатлел запчасти от различных вещей, а если точнее — разобрал их до винтика.