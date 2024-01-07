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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брисбен (WTA). Рыбакина разгромила в финале Соболенко и выиграла шестой титул

Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 31 декабря 2023 – 7 января 2024 WTA 500 Призовой фонд – 1 736 763 долларов Открытые корты, хард Финал Елена Рыбакина (Казахстан)  Арина Соболенко (Беларусь) 6:0|6:3 Дата проведения 7 января, 08.

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