Wired: “A review has identified a slate of GOP attorney general candidates in more than half a dozen states, including key swing states, who have repeatedly expressed their belief that the 2020 election was stolen.
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