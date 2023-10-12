Президент Республики Сербской Додик посетит Россию до конца года

Президент Республики Сербской Милорад Додик может посетить Россию с визитом до конца текущего года. Об этом сообщил РИА Новости премьер республики Радован Вишкович на полях "Российской энергетической недели".
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