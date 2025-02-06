В США сделали важное заявление по отказу стран БРИКС от доллара

Нужны разные системы расчетов,СЩА и их банки показали,что они шантажисты и воры!

Eduard

Ошибка Росмии была деньги из США забрали,но перевели к европейским вассалам,где их и заморозили.Вот чего в России не вернуть сразу было,а верить в порядочность которой нет на Западе!