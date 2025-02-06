Министр финансов США Скотт Бессет сделал важное заявление по отказу стран БРИКС от американского доллара.
В США сделали важное заявление по отказу стран БРИКС от доллара
Комментарии
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Eduard
Нужны разные системы расчетов,СЩА и их банки показали,что они шантажисты и воры!
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10 час.
Eduard
Нечего было воровать чужое,сами виноваты!
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10 час.
Eduard
Ошибка Росмии была деньги из США забрали,но перевели к европейским вассалам,где их и заморозили.Вот чего в России не вернуть сразу было,а верить в порядочность которой нет на Западе!
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10 час.
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