Будет ли доплата за возраст для тех, кому исполнилось 75 лет, с 1 июля 2024? Анна ФедороваГруппа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», возглавляемая Сергеем Мироновым, внесла на рассмотрение законопроект, направленный на установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, достигших 75 лет.