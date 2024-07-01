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Будет ли доплата за возраст для тех, кому исполнилось 75 лет, с 1 июля 2024?

Будет ли доплата за возраст для тех, кому исполнилось 75 лет, с 1 июля 2024?

Будет ли доплата за возраст для тех, кому исполнилось 75 лет, с 1 июля 2024? Анна ФедороваГруппа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», возглавляемая Сергеем Мироновым, внесла на рассмотрение законопроект, направленный на установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, достигших 75 лет.

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