Эксперт Сергей Унгуряну объяснил, что действующий тариф на тепло в Кишиневе и Бельцах покрывает лишь 80–85% затрат производителей, поэтому недостающую часть они компенсируют за счет доходов от продажи электроэнергии, что может привести к ее удорожанию для потребителей по всей Молдове.