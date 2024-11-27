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Над шестью регионами: российские силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА

Над шестью регионами: российские силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Десять беспилотников перехвачены над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два — над Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской.

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