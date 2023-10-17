Мудрейшая притча про вечную любовь и половинки

Однажды услышал, как одного психолога спросили, мол, верит ли он в идеальные отношения, и что бывают в мире половинки, которые встретившись образуют идеальный союз? На это он ответил примерно так: «Я верю, что где-то в этом мире существует Скрипка, которая Предназначена для меня.