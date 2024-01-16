Режим черного неба ввели в Кемерове на три дня

Режим неблагоприятных погодных условий также действует в ряде других территорий.В областном центре уже вечером начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий, который нередко называют также режимом черного неба.
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