Прибалтийские страны вышли из состава СССР незаконно. И сейчас самое время опротестовать их независимость

BV Boris Voronin Не только ОТОЗВАТЬ, но и начать реальные действия силами ЧВК Вагнер!!! ПОРА ПРИНУДИТЕЛЬНО вернуть ВСЁ что дала прибалтийским прихлебателям Россия!!!... НАТО НИКОГДА не впишется ни за кого против России - обделаются от возможности применения ЯО!!!

АНГЕЛ АНГЕЛ Для начала полная экономическая, финансовая блокада, запрет прибалтам вести любой бизнес в России, любые банковские и финансовые операции, ну и куда без энергетической блокаде.... Перекрыть любой экспорт и импортом с ними, ну и куда же без защиты русскоязычного население и соблюдения их прав....