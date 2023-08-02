Вы знаете, когда заходит речь о Литве, Латвии и Эстонии, у меня в голове всплывают только приятные воспоминания.
Прибалтийские страны вышли из состава СССР незаконно. И сейчас самое время опротестовать их независимость
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Не только ОТОЗВАТЬ, но и начать реальные действия силами ЧВК Вагнер!!! ПОРА ПРИНУДИТЕЛЬНО вернуть ВСЁ что дала прибалтийским прихлебателям Россия!!!... НАТО НИКОГДА не впишется ни за кого против России - обделаются от возможности применения ЯО!!!
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для начала полная экономическая, финансовая блокада, запрет прибалтам вести любой бизнес в России, любые банковские и финансовые операции, ну и куда без энергетической блокаде.... Перекрыть любой экспорт и импортом с ними, ну и куда же без защиты русскоязычного население и соблюдения их прав....
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47 мин.
Петр Паринов
Развал СССР, выход каждой республики из СССР и объявление ее независимости все произведены с нарушением действовавшего законодательства ССР и поэтому все незаконны.... Давно пора это признать, отменить, опротестовать в судах РФ, как правопреемнице СССР, все эти выходы из состава СССР и восстановить СССР в рамках РФ, как единую страну со всеми вытекающими последствиями...
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6 мин.
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