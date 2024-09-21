Сына президента Белоруссии Лукашенко хотели взять в заложники

«Его должны были использовать в процессе торга».В Белоруссии вышло интервью осужденного по обвинению в попытке госпереворота Юрия Зенковича, в котором он рассказывает о подробностях плана покушения на Лукашенко.
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