BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России

Военный эксперт и научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил, что намерение американских властей разместить дальнобойные ракеты на европейской территории представляют собой сигнал России.
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