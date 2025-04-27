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Дубль Юшина помог «Торпедо» победить «Аланию» в матче Первой лиги

Дубль Юшина помог «Торпедо» победить «Аланию» в матче Первой лиги

Московское «Торпедо» на чужом поле обыграло владикавказскую «Аланию» в матче 30-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги.

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