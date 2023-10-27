Орбана и Фицо призвали пересмотреть позицию по поддержке Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) заявила, что другие члены политического объединения призвали лидеров Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Киева, пересмотреть свою позицию.
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