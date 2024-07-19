Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жак Гийемэн: Саммит НАТО - 32 страны играют в Рэмбо перед неизбежным разгромом

Жак Гийемэн: Саммит НАТО - 32 страны играют в Рэмбо перед неизбежным разгромом

Mike1975   Из заключительной декларации стран-​союзников становится ясно, что НАТО - это священный союз Добра, а Путин олицетворяет всеобщее Зло.

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Комментарии
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валерия
После прочтения Декларации 75го саммита НАТО  появилось стойкое убеждение, что это не просто  команда  наглых лжецов, но и  явно стопроцентно сумасшедших, выворачивающих все  наизнанку, называющих белое черным и наоборот. Не думаю, что все там  не  понимают  истинного положения дел в мире, значит, они уже на грани сумасшествия, а может и переступили эту грань. А мир зомбирован настолько, что ему уже все &quot; до лампочки&quot;. Это страшно.
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21 час.
Людмила Фирстова
Air, вас что замкнуло на жидах? Невозможно читать ваши комментарии, уберите из своего лексикона это слово, а то зациклились на этом!А самое главное, с чего вы взяли, что русские в войну на коленях стояли?!
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20 час.
Иван Агеев
Как написали ему, то он и сообщает, будьте снисходительны к поцам, мадам😀
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16 час.

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