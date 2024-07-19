Жак Гийемэн: Саммит НАТО - 32 страны играют в Рэмбо перед неизбежным разгромом

валерия

После прочтения Декларации 75го саммита НАТО появилось стойкое убеждение, что это не просто команда наглых лжецов, но и явно стопроцентно сумасшедших, выворачивающих все наизнанку, называющих белое черным и наоборот. Не думаю, что все там не понимают истинного положения дел в мире, значит, они уже на грани сумасшествия, а может и переступили эту грань. А мир зомбирован настолько, что ему уже все " до лампочки". Это страшно.