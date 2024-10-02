Менее чем через сутки после мощного пожара в Колпинском районе, не менее сильное пламя занялось в Московском районе.
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Менее чем через сутки после мощного пожара в Колпинском районе, не менее сильное пламя занялось в Московском районе.