Popcaketv

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С Осьминога сняли маску: «Мой голос нельзя ни с кем перепутать»

С Осьминога сняли маску: «Мой голос нельзя ни с кем перепутать»

Шестой выпуск шоу «Маска» держал зрителей в напряжении нескольких часов. Середина проекта позади, а это значит, что скоро зрители узнают имена всех артистов, скрывающихся под маской.

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