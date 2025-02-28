Мир перевернулся: теперь союзники России в ООН – Израиль и США

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: Товарищи Путин и Трамп! Спешу уведомить: произошла чудовищная ошибка! (из обращения президента Сербии Вучича) Стыд и позор, ай-яй-яй, автор! На календаре пятница, а потрясающая новость понедельника плесенью в «сидоре» покрывается.
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