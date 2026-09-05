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Полпред в ДФО Юрий Трутнев: Россия не передаст Японии Курильские острова

Полпред в ДФО Юрий Трутнев: Россия не передаст Японии Курильские острова

Россия не передаст Японии Курильские острова, заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 4 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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