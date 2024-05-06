Нефтяное пятно на две тысячи "квадратов" обнаружили в бухте Владивостока

РИА Новости/Виталий Аньков Загрязнение морской акватории на площади двух тысяч квадратных метров зафиксировали во владивостокской бухте Диомид, сообщила старший помощник дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
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