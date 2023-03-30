Подсчитано, сколько потеряли европейские фермеры из-за украинского зерна

Восточноевропейские фермеры из-за дешевого украинского зерна потеряли 147 миллионов евро. Аграрии из Румынии, Польши, Венгрии, а также Болгарии и Словакии не могут конкурировать с поставками дешевой украинской сельхозпродукции, сообщает Reuters.
Восточноевропейские фермеры из-за дешевого украинского зерна потеряли 147 миллионов евро. Аграрии из Румынии, Польши, Венгрии, а также Болгарии и Словакии не могут конкурировать с поставками дешевой украинской сельхозпродукции, сообщает Reuters.
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