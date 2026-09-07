Тайна могилы Чингисхана: где на самом деле она находиться

Август 1227 года. Мир потерял самого могущественного человека на планете. Чингисхан, объединивший под своей властью кочевые племена от Восточной Европы до Японского моря, ушёл из жизни при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры.
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