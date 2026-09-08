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В Химках начали строительство станции МЦД-3 "Монумент"

В Химках начали строительство станции МЦД-3 "Монумент"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор РЖД Олег Белозёров дали старт строительству станции "Монумент" на МЦД-3 в Химках.

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