Жителя Тамбовской области арестовали за передачу Украине данных о ТЭК

В Тамбовской области задержан и арестован местный житель, который по заданию военной разведки Украины собирал данные о военных объектах и объектах ТЭК региона и соседних областей.
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