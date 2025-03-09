SciAdv: крупные извержения вулканов 66 млн лет назад повлияли на климат планеты

Международная группа ученых из Германии, США и Японии обнаружили, что крупные извержения вулканов, связанных с Деканскими траппами в Индии, сыграли ключевую роль в изменении климата и экосистем 66 млн лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии