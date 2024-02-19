Для первоклассников из Некрасовки устроили «Прощание с Азбукой»

В школе №2048 состоялся праздник «Прощание с Азбукой». Об этом сообщили в администрации учреждения. «Ребята изучили все буквы, освоили чтение и с лёгкостью справились со всеми загадками разбойников, незнайки и других героев вечера, которые похитили Азбуку.