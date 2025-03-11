Да что вы знаете о невезении?! 20 людей, у которых выдался действительно плохой день

Если думаете, что встали не с той ноги и все идет наперекосяк, посмотрите на этих людей! У них и в самом деле есть поводы жаловаться, но вместо этого они делают фото и выкладывают их в сеть, насмехаясь над госпожой Удачей, которая почему-то решила от них отвернуться.
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