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Север Пресс

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Ямал готовится привить против гриппа более 310 тысяч жителей

Ямал готовится привить против гриппа более 310 тысяч жителей

На Ямале во время прививочной кампании 2026 года медики планируют вакцинировать более 310 тысяч жителей.

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