Депутат Шеремет объяснил хамские высказывания Байдена старческим маразмом

ЛК

Любовь Кузьмина

Да бесятся эти гегемоны! Нашелся один на этой планете, который открыто выступил против этих глобалистов.Один, других то нет. Все правители на Земле, если говорить окровенно, засунули язык в задницу и лопочут про мирные переговоры.Есть конечно иранские руководители, которые выступают открыто против гегемона, есть КНДР и есть йеменские хуситы, но никто из них открыто не бросил вызов этим западным гегемонам.Конечно хуситы выделяются на этом фоне, но у них силенок маловато против авиации и вмс западных гегемонов.Так покусывают, но и то польза. И все таки только Россия и Путин. Путин, как знамя нашей победы и это знамя надо еще донести и воодрузить на обломках гегемонистов.