Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет объяснил оскорбительные высказывания главы США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина "старческим маразмом".
Депутат Шеремет объяснил хамские высказывания Байдена старческим маразмом
Комментарии
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Валентин Щербаков
Как бы не хорохорился этот безмозглый старый пердун Байден, этот врождённый русофоб, убийца, педофил и наркоман, ему совсем чуток осталось существовать в этой жизни...
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10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Да бесятся эти гегемоны! Нашелся один на этой планете, который открыто выступил против этих глобалистов.Один, других то нет. Все правители на Земле, если говорить окровенно, засунули язык в задницу и лопочут про мирные переговоры.Есть конечно иранские руководители, которые выступают открыто против гегемона, есть КНДР и есть йеменские хуситы, но никто из них открыто не бросил вызов этим западным гегемонам.Конечно хуситы выделяются на этом фоне, но у них силенок маловато против авиации и вмс западных гегемонов.Так покусывают, но и то польза. И все таки только Россия и Путин. Путин, как знамя нашей победы и это знамя надо еще донести и воодрузить на обломках гегемонистов.
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9 час.
Nikolay Zakharov
Правильно, но чтобы водрузить знамя на обломках гегемонистов, нужно сначало США из Европы полностью удалить,т.е. базы и политическое влияние на страны Европы. И второе, в самих США поменять ястребов в политике, на более мирные птички .
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9 час.
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