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«Будем играть на паркете Евролиги в потрясающем зале». В Москве 2 и 3 сентября пройдет «Битва лиг» с участием профессионалов и любителей

Главный тренер ЦСКА-2 Иван Кучеров рассказал о стартующей в субботу «Битве лиг» – противостоянии профессионалов и любителей (в турнире встретятся представители Суперлиги и лиги UBA).

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