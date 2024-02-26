В Белом доме объяснили матюки Байдена в речи про Путина. Президент США обрушил месть за русскую жену

Вчера 517 прочитали Америка, которая так любит поднимать крик о том, чтобы никто не смел лезть в её выборы, фактически, официально выставляет своего, АМЕРИКАНСКОГО кандидата на выборы в России! В Сан-Франциско состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки, Джо Байдена, с вдовой и дочерью Алексея Навального.