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Царьград

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Во Владимирской области явка на выборах в Госдуму достигла 47%

Во Владимирской области явка на выборах в Госдуму достигла 47%

Во Владимирской области на выборах в Госдуму проголосовали 496 721 человек, явка достигла 47%. По федеральному округу лидирует «Единая Россия» с 50,63% голосов, в одномандатных округах победили Игорь Игошин и Григорий Аникеев.

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