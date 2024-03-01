К подававшему сигнал о спасении батискафу Titan помощь так и не пришла

С затонувшего 18 июня 2023 года батискафа Titan некоторое время доносились стуки. В качестве подтверждения этого обнародована соответствующая запись В Forbes была опубликована часть документального фильма, где рассказывается о том, что с затонувшего батискафа Titan в первый день катастрофы доносился стук.