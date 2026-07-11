Владельцы авто стали массово скупать защитные крышки и замки на бензобаки

Владельцы авто стали массово скупать защитные крышки и замки на бензобакиВ России зафиксирован резкий всплеск спроса на защитные приспособления для автомобильных топливных баков — крышки с блокировкой и специальные замки.
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