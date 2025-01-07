Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в должность, ситуация на Ближнем Востоке примет крайне жёсткий оборот.
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