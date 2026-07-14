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Новости Тамбова

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В центре Тамбова ограничат движение транспорта из-за отчёта главы региона

В центре Тамбова ограничат движение транспорта из-за отчёта главы региона

15 июля в 10 часов в Большом зале правительства Тамбовской области глава региона Евгений Первышов выступит с отчётом о результатах деятельности правительства региона за 2025 год на расширенном заседании Тамбовской областной Думы.

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