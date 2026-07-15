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В России не будет обязательных пауз на водопой, сообщил Каманцев: «Только при соответствующих погодных условиях. На ЧМ под единое решение грамотно подверстали маркетинг»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что в российских соревнованиях не будет пауз на водопой, похожих на те, что проходят на ЧМ-2026 .

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