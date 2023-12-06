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Ёлки-палки предлагают ставить новосибирцам у себя дома

Ёлки-палки предлагают ставить новосибирцам у себя дома

Образец такой ёлки-палки разместил в телеграм-канале глава Минприроды Новосибирской области Евгений ШестернинЭкологичную новогоднюю ёлку порекомендовал ставить у себя дома жителям Новосибирской области министра природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

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