Ёлки-палки предлагают ставить новосибирцам у себя дома

Образец такой ёлки-палки разместил в телеграм-канале глава Минприроды Новосибирской области Евгений ШестернинЭкологичную новогоднюю ёлку порекомендовал ставить у себя дома жителям Новосибирской области министра природных ресурсов региона Евгений Шестернин.
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