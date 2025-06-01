Погрузка РЖД получила «трояк». Участники железнодорожного форума в Москве беззлобно пожаловались друг другу друг на друга

Как везти грузы в условиях ограничений, санкций, логистических сломов и собственных «болячек» — таким глобальным вопросом задались эксперты и участники рынка на транспортно-логистическом форуме, который прошёл в Москве и был организован журналом «РЖД Партнёр».
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